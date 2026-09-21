Perfiles y recorridos de todas las etapas de la CRO Race 2026

La CRO Race 2026 va a comenzar el 22 de septiembre, marteses, en Split, y va a finalizar el próximo domingo 27 de septiembre en Zagreb. La carrera consta de seis etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB.

La prueba, de categoría UCI ProSeries con cerca de 1000 kilómetros de recorrido, conectará el interior con la costa de Croacia.

Estas son las etapas que completan el recorrido de la carrera croata: