Perfiles y recorridos de todas las etapas de la CRO Race 2026
La CRO Race 2026 va a comenzar el 22 de septiembre, marteses, en Split, y va a finalizar el próximo domingo 27 de septiembre en Zagreb. La carrera consta de seis etapas, que serán emitidas, en directo, por EITB.
La prueba, de categoría UCI ProSeries con cerca de 1000 kilómetros de recorrido, conectará el interior con la costa de Croacia.
Estas son las etapas que completan el recorrido de la carrera croata:
Etapa 1, martes 22 de septiembre:
Split-Seget (172,3 kilómetros)
Perfil de la 1ª etapa de la CRO Race 2026. Imagen: CRO Race
Ficha técnica
- Etapa: 1ª etapa (22 de septiembre, martes)
- Recorrido: Split–Seget.
- Distancia: 172,3 km
- Horario de salida: 11:57
- Horario de llegada: 15:44 (44 km/h) | 15:55 (42 km/h) | 16:07 (40 km/h)
- Premio de la montaña: Borzici (2ª), en el kilómetro 112,5; y Kovacevici (2ª), en el km 145,5.
Etapa 2, miércoles 23 de septiembre:
Biograd Na Moru-Novalja (119,5 kilómetros)
Perfil de la 2ª etapa de la CRO Race 2026. Imagen: CRO Race
Ficha técnica
- Etapa: 2ª etapa (23 de septiembre, miércoles)
- Recorrido: Biograd Na Moru–Novalja.
- Distancia: 119,5 km
- Horario de salida: 13:26
- Horario de llegada: 15:49 (48 km/h) | 15:55 (46 km/h) | 16:02 (42 km/h)
- Premio de la montaña: Jovici (3ª), en el kilómetro 51; y Pag (Gradac) (2ª), en el km 89,5.
Etapa 3, jueves 24 de septiembre:
KRK-Labin (177,1 kilómetros)
Perfil de la 3ª etapa de la CRO Race 2026. Imagen: CRO Race
Ficha técnica
- Etapa: 3ª etapa (24 de septiembre, jueves)
- Recorrido: KRK–Labin.
- Distancia: 177,1 km
- Horario de salida: 11:15
- Horario de llegada: 15:43 (42 km/h) | 15:55 (40 km/h) | 16:09 (38 km/h)
- Premio de la montaña: Sv. Jelena (2ª), en el kilómetro 109; Labin (3ª), en el km 137,5; Skitaca (1ª), en el kilómetro 153; y Labin (3ª), en el kilómetro 174,5.
Etapa 4, viernes 25 de septiembre:
Pula-Rijeka (167,7 kilómetros)
Perfil de la 4ª etapa de la CRO Race 2026. Imagen: CRO Race
Ficha técnica
- Etapa: 4ª etapa (25 de septiembre, viernes)
- Recorrido: Pula–Rijeka.
- Distancia: 167,7 km
- Horario de salida: 11:40
- Horario de llegada: 15:44 (44 km/h) | 15:55 (42 km/h) | 16:06 (40 km/h)
- Premio de la montaña: Cambarelici (3ª), en el kilómetro 74; y Ucka (HC), en el km 107.
Etapa 5, sábado 26 de septiembre:
Karlovac-Sveta Nedelja (166,2 kilómetros)
Perfil de la 5ª etapa de la CRO Race 2026. Imagen: CRO Race
Ficha técnica
- Etapa: 5ª etapa (26 de septiembre, sábado)
- Recorrido: Karlovac–Sveta Nedelja.
- Distancia: 166,2 km
- Horario de salida: 10:45
- Horario de llegada: 14:44 (44 km/h) | 14:55 (42 km/h) | 15:06 (40 km/h)
- Premio de la montaña: Lovic Pekriski (2ª), en el kilómetro 112; y Plesivica (2ª), en el km 148,5.
Etapa 6, domingo 27 de septiembre:
Samobor-Zagreb (165,2 kilómetros)
Perfil de la 6ª etapa de la CRO Race 2026. Imagen: CRO Race
Ficha técnica
- Etapa: 6ª etapa (27 de septiembre, domingo)
- Recorrido: Samobor–Zagreb.
- Distancia: 165,2 km
- Horario de salida: 11:36
- Horario de llegada: 14:47 (50 km/h) | 14:55 (48 km/h) | 15:04 (46 km/h)
- Premio de la montaña: Sv. Ivan Zelina (3ª), en el kilómetro 107.