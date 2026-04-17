O Gran Camiño, 4ª etapa
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El ataque final y la victoria de Adam Yates en la etapa reina de O Gran Camiño

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18:00 - 20:00
Adam Yates. Foto: UAE.
Euskaraz irakurri: Adam Yatesen azken erasoa eta garaipena 2026ko O Gran Camiño etapa nagusian
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KIROLAK EITB

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El británico ha arrancado a 3,5 kilómetros de la meta y ya nadie ha conseguido seguirle. Lo ha intentado el noruego Jørgen Nordhagen para no despedirse de la general, pero al corredor del Visma le ha sido imposible. También al italiano Alessandro Pinarello, que había arrancado la cuarta etapa como líder.

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