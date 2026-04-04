Izagirre: “Parece que es una carrera que me viene bien"
Ion Izagirre (Cofidis) se ha mostrado satisfecho tras ganar por tercera vez el Gran Premio Miguel Indurain. Llevaba casi tres años sin ganar y ha destacado que ganar en casa siempre es especial, en el año en el que se va a retirar.
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Ion Izagirre (Cofidis) se ha impuesto con una exhibición en el Gran Premio Miguel Indurain 2026. El ciclista de Ormaiztegi ha pegado la escapada a dos kilómetros de meta y nadie ha sido capaz de seguir su rueda. Ha conquistado por tercera vez la carrera, su primera victoria desde el Tour 2023.
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