Gran Premio Miguel Indurain
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Izagirre: “Parece que es una carrera que me viene bien"

Ion Izagirre
18:00 - 20:00
Ion Izagirre. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Izagirre: "Badirudi ongi datorkidan lasterketa dela"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ion Izagirre (Cofidis) se ha mostrado satisfecho tras ganar por tercera vez el Gran Premio Miguel Indurain. Llevaba casi tres años sin ganar y ha destacado que ganar en casa siempre es especial, en el año en el que se va a retirar.

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