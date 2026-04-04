Gran Premio Miguel Indurain
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Escapada y exhibición de Ion Izagirre en el Gran Premio Miguel Indurain

18:00 - 20:00
Ion Izagirre celebrando la victoria. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ihesaldia jo eta erakustaldia eman du Ion Izagirrek Miguel Indurain Sari Nagusian
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Ion Izagirre (Cofidis) se ha impuesto con una exhibición en el Gran Premio Miguel Indurain 2026. El ciclista de Ormaiztegi ha pegado la escapada a dos kilómetros de meta y nadie ha sido capaz de seguir su rueda. Ha conquistado por tercera vez la carrera, su primera victoria desde el Tour 2023.

Ion Izagirre Insausti Ciclismo Gran Premio Miguel Indurain Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X