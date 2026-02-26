El Laboral Kutxa-Euskadi disputa tres clásicas en Bélgica entre el sábado y el lunes
El Laboral Kutxa-Euskadi va a disputar tres clásicas en Bélgica entre este sábado, 28 de febrero, y el próximo lunes, 1 de marzo. El equipo vasco va a competir en esas carreras con Naia Amondarain, Irati Aranguren, Idoia Eraso, Arianna Fidanza, Sara Fiorin y Marjolein Van't Geloof; las carreras son la Omloop Het Nieuwsblad, el sábado, la Omloop van het Hageland, el domingo, y Le Samyn Ladies, el lunes.
La neerlandesa Van't Geloof va a liderar al Laboral Kutxa-Euskadi en estas clásicas, bajo la dirección deportiva de Peio Goikoetxea; además, Fidanza, Fiorin y Tonetti serán las bazas del conjunto vasco en caso de que las carreras se decidan al esprint.
El Laboral Kutxa-Euskadi, así, estrenará esta serie de carreras el sábado, en la Omloop Nieuwsblad, que cuenta con un recorrido, de 137,2 kilómetros, donde hay tramos de adoquín y doce muros, concentrados casi en su totalidad en los últimos 65 kilómetros. El domingo el Omloop van het Hageland se va a disputar sobre un trazado de 146,6 kilómetros, y el lunes, en Le Samyn Ladies, de 133,4 kilómetros, las participantes deberán superar 21 tramos de adoquines y repechos.
