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Presentados los equipos que correrán la Itzulia Women en Zarautz

presentacion-equipos-Itzulia-Women-Zarautz-Laboral-Kutxa-Euskadi
18:00 - 20:00
El equipo Laboral Kutxa-Euskadi en la presentación de Zarautz. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Itzulia Women lasterketako taldeen aurkezpena Zarautzen
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este viernes arranca la prueba en Zarautz, y terminará el domingo. Las tres etapas se podrán seguir, en directo, en ETB y EITBKirolak.eus. La ciclista local, Usoa Ostolaza, ha sido la principal protagonista de la presentación de los equipos. La corredora del equipo Laboral Kutxa-Euskadi ha sido homenajeada en su casa.

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