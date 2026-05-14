Presentados los equipos que correrán la Itzulia Women en Zarautz
Este viernes arranca la prueba en Zarautz, y terminará el domingo. Las tres etapas se podrán seguir, en directo, en ETB y EITBKirolak.eus. La ciclista local, Usoa Ostolaza, ha sido la principal protagonista de la presentación de los equipos. La corredora del equipo Laboral Kutxa-Euskadi ha sido homenajeada en su casa.
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Usoa Ostolaza: “La Itzulia siempre es una carrera especial, y esta edición será super dura"
El cuarto puesto en la clasificación de la Vuelta a España Vuelta ha sido un gran premio para la ciclista de Zarautz, tras meses sin encontrar buenas sensaciones. Teniendo en cuenta que la Itzulia Women parte de su pueblo la edición de este año será todavía más especial para ella.
Listado oficial de participantes y dorsales de la Itzulia Women de 2026
La prueba contará con un total de 105 corredoras divididas en 19 equipos. Entre las participantes, se espera a nombres ilustres del pelotón femenino internacional como Juliette Berthet (FDJ United), Mischa Bredewold (SD Worx) o Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa).
Recorrido, perfil y horario de la etapa 3 de la Itzulia Women de 2026: San Sebastián-San Sebastián (113,1 km)
La etapa que va a decidir todo en la quinta Itzulia Women replica, como apunta la organización de la carrera, la Clásica de San Sebastián. Jaizkibel, de primera categoría, y Mendizorrotz, de segunda, a diez kilómetros de la llegada, pueden ser protagonistas, en una jornada que se prevé llena de emoción.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia Women de 2026: Abadiño-Amorebieta-Etxano (131,7 km)
El trazado incluye cinco puertos de tercera categoría, en una etapa con un desnivel acumulado de 2560 metros; la segunda jornada de la quinta Itzulia Women, que se disputa en Bizkaia, tendrá lugar, detalla la organización, “en un terreno muy conocido por el pelotón en pruebas de un día, con subidas cortas pero encadenadas”.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 1 de la Itzulia Women de 2026: Zarautz-Zarautz (121,3 kilómetros)
La carrera comienza con una jornada en carreteras de Gipuzkoa, en la que las ciclistas deberán ascender seis puertos puntuables, todos ellos de tercera categoría: "Es un recorrido sin grandes puertos, pero con subidas constantes y tramos sin respiro", avisa la organización de la prueba.
La Itzulia Women busca sucesora a Vollering y Reusser entre un amplio abanico de favoritas
Berthet, Pasio, Consonni, Lippert, Bredewold y Blanco Calbet figuran entre las favoritas a llevarse la victoria final en la quinta edición, presentada este jueves en Donostia. La representación vasca la formarán Amondarain, Aranguren eta Ostolaza a bordo del equipo vasco Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.
Estos son los 19 equipos que estarán en la salida de la Itzulia Women 2026
Un total de 13 equipos pertenecen a la categoría UCI Women’s WorldTeam, mientras que otros seis competirán como UCI Women’s ProTeam.
Presentan la fecha y recorrido de Itzulia Women
Itzulia Women 2026 se disputará del 15 al 17 de mayo. Constará de 3 etapas, la primera en Zarautz. En los próximos días se darán a conocer los grupos.
La Itzulia Women de 2026 tendrá catorce puertos puntuables, en sus tres etapas, del 15 al 17 de mayo
La quinta edición de la carrera comenzará en Zarautz, el viernes 15 de mayo, y finalizará en San Sebastián, el domingo 17. Las tres etapas que completan la prueba son estas: Zarautz-Zarautz, de 121,3 kilómetros, Abadiño-Amorebieta-Etxano, de 138 kilómetros, y San Sebastián-San Sebastián, de 113,1 kilómetros.