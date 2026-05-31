Balsamo refuerza la maglia rosa imponiéndose en Caorle
La ciclista mejor posicionada del Laboral Kutxa sigue siendo la italiana Alessia Zambelli, que ha escalado dos puestos hasta quedar décima en la general.
La ciclista italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) mantiene la maglia rosa del Giro de Italia femenino tras ganar al esprint en Caorle al término de la segunda etapa de la carrera.
Vestida con el jersey de líder tras la descalificación de Lorena Wiebes, fue mejor que Lara Gillespie (UAE-ADQ) y Chiara Consonni (Canyon-Sram) en la llegada masiva, tras una jornada de 156 km. El trabajo de su compañera Lucinda Brand fue clave para lograr la victoria.
La jornada resultó movida y estuvo liderada por el Movistar y Lidl-Trek, los más laboriosos a la hora de neutralizar la escapada inicial de Eleonora La Bella, Elisa De Vallier y Sara Luccon, cazadas a 15 kilómetros de meta.
La subida al Muro di Ca' del Poggio (1 km al 11,6%), los equipos de las velocistas controlaron a la perfección el final, ofreciendo un emocionante duelo donde la excampeona del mundo superó por poco a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a Chiara Consonni.
Así, refuerza el liderato de la carrera, con 8 segundos de ventaja sobre Guillespie, segunda, y con 12 segundos sobre Consonni, tercera.
La ciclista mejor posicionada del Laboral Kutxa sigue siendo la italiana Cristina Tonetti, que ha escalado dos puestos hasta quedar décima en la general.
Te puede interesar
Expulsan del Giro de Italia a Lorena Wiebes
Se le acusa de utilizar una bicicleta que incumple la normativa, que no reúne las condiciones mínimas del piso.
EN DIRECTO: 21ª etapa del Giro de Italia: Roma-Roma
Lorena Wiebes, primera líder del Giro femenino
La neerlandesa del SD Worx-Protime se ha adjudicado la primera etapa al sprint por delante de las italianas Elisa Balsamo (Lidl-Yrek), Lara Gillespie (USA Team) y Chiara Consonni (CANYON-SRAM).
Último kilómetro de la 20ª etapa del Giro de Italia ganada por Vingegaard
El danés Jonas Vingegaard (Visma) se ha impuesto en la 20ª etapa del Giro, en la que ha atacado a falta de 10 kilómetros y, adelantando uno a uno a los corredores, ha logrado su quinta victoria en la carrera. Aquí el último kilómetro de la carrera.
Vingegaard reina en la alta montaña y vuela libre hacia el podio de Roma
El ciclista danés del Team Visma exhibe su superioridad en la última jornada de alta montaña, consolida la Maglia Rosa y deja la clasificación general totalmente vista para sentencia a falta del paseo triunfal en Roma.
Giro de Italia (20ª etapa): Germona di Friulli-Piancavallo
La inteligencia artificial también llega al ciclismo
El ciclismo también ha tenido que modernizarse y en este deporte también se ha incorporado la inteligencia artificial. Se puede utilizar para hacer un seguimiento cercano de la carrera o del rendimiento de los ciclistas, así como para ayudar con la alimentación o la seguridad, entre otros aspectos.
Dura subida de Kuss para imponerse en la meta de Piani di Pezzè
El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Visma) se ha impuesto en la 19ª etapa del Giro de Italia tras arrollar a Ciccone y entrar en meta en solitario tras un gran esfuerzo en el último puerto de Piani di Pezzè, dando así la quinta victoria a su equipo.
Sepp Kuss corona la etapa reina del Giro de Italia en los Dolomitas
El ciclista estadounidense del Team Visma se ha impuesto en solitario en Alleghe tras un ataque demoledor, mientras su compañero Vingegaard retiene la maglia rosa.