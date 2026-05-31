Balsamo refuerza la maglia rosa imponiéndose en Caorle

La ciclista italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) mantiene la maglia rosa del Giro de Italia femenino tras ganar al esprint en Caorle al término de la segunda etapa de la carrera.

Vestida con el jersey de líder tras la descalificación de Lorena Wiebes, fue mejor que Lara Gillespie (UAE-ADQ) y Chiara Consonni (Canyon-Sram) en la llegada masiva, tras una jornada de 156 km. El trabajo de su compañera Lucinda Brand fue clave para lograr la victoria.

La jornada resultó movida y estuvo liderada por el Movistar y Lidl-Trek, los más laboriosos a la hora de neutralizar la escapada inicial de Eleonora La Bella, Elisa De Vallier y Sara Luccon, cazadas a 15 kilómetros de meta.

La subida al Muro di Ca' del Poggio (1 km al 11,6%), los equipos de las velocistas controlaron a la perfección el final, ofreciendo un emocionante duelo donde la excampeona del mundo superó por poco a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a Chiara Consonni.

Así, refuerza el liderato de la carrera, con 8 segundos de ventaja sobre Guillespie, segunda, y con 12 segundos sobre Consonni, tercera.

La ciclista mejor posicionada del Laboral Kutxa sigue siendo la italiana Cristina Tonetti, que ha escalado dos puestos hasta quedar décima en la general.