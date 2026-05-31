Expulsan del Giro de Italia a Lorena Wiebes

La holandesa Lorena Wiebes (SD Worx) ha sido eliminada del Giro de Italia femeninoen la primera etapa que ella ganó por saltarse las reglas sobre el peso de la bicicleta.

Ganó al sprint el maillot rosa de líder, pero, tras ser descalificados, han dadola victoria a Elisa Balsamo, del Lidl-Trek, que entró segunda en meta.

Según los organizadores de la carrera, Wiebe "queda fuera del Giro de Italia tras haber infringido el artículo 2.12.007 – 2.2: utilizar una bicicleta que incumpla la normativa , sin cumplir las condiciones mínimas de peso".

Su equipo considera exagerada la decisión: "Wiebes ha llevado esta bicicleta muchas veces esta temporada, siempre con el mismo montaje Ha conseguido numerosas victorias en esta bicicleta".

"Además, a principios de año, los responsables de la UCI pesaron la bicicleta después de varias carreras en las que Wiebes ganó al sprint En cada ocasión, el peso de la bicicleta estaba por encima del límite de 6,8 kilos", señalan.