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El Tour de Francia femenino de 2027 estrena contrarreloj por equipos y terminará en el Puy de Dome

La carrera, que se disputará del 30 de julio al 7 de agosto, saldrá de Leeds, y constará de nueve etapas. Por primera vez en su historia, la prueba prevé la disputa de una etapa contrarreloj por equipos, así como la ascensión al Puy de Dome, mítico puerto del Macizo Central.
Frantziako Tourra: aurkezpena
El Tour de Francia de 2027 se disputará del 30 de julio al 7 de agosto. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 2027ko emakumezkoen Frantziako Tourrak taldekako erlojupekoa izango du, eta Puy de Domen amaituko da
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Última actualización

El Tour de Francia femenino de 2027 estrena contrarreloj por equipos, en Londres, y terminará en el Puy de Dome, tal y como ha anunciado este jueves la organización de la carrera. La próxima edición de la prueba, que se disputará del 30 de julio al 7 de agosto, saldrá de Leeds, y constará de nueve etapas; por primera vez en su historia; así, el Tour de Francia femenino prevé la disputa de una etapa contrarreloj por equipos, así como la ascensión al Puy de Dome, mítico puerto del Macizo Central.

El recorrido, presentado en París, incluye tres jornadas en Inglaterra, incluida la contrarreloj en Londres, tres etapas escarpadas, un previsible esprint y dos etapas de alta montaña. La carrera saldrá de Leeds, y pondrá rumbo a Mánchester, meta de la primera etapa y salida de la segunda, que acabará en Sheffield, antes de llegar a Londres.

La contrarreloj por equipos será de 18 kilómetros, y el tiempo lo marcará la cuarta corredora de cada formación en meta; así, llegarán las primeras diferencias en la general, antes de que la carrera entre en Francia por Calais.

Perfil de la 3ª etapa

Solo la sexta etapa, con final en Bourges, parece destinada al esprint y otorgará cierto reposo a las candidatas a la general; pero enseguida llegará lo más duro del recorrido, que se desarrollará en el Macizo Central, y que comenzará con una primera llegada en alto a La Loge des Gardes, de 6,7 kilómetros al 7,1 % de pendiente media.

Hasta seis puertos y 3000 metros de desnivel esperan a las corredoras al día siguiente, camino de Clermont-Ferrand, antes de la etapa reina; en ella, en una jornada de 3840 metros de desnivel positivo repartidos en ocho ascensiones, el Tour de Francia concluirá en el Puy de Dome, con sus 11,3 kilómetros al 7,8 %.

Perfil de la 8ª etapa

Perfil de la 9ª etapa

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