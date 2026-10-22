El Tour de Francia femenino de 2027 estrena contrarreloj por equipos y terminará en el Puy de Dome

El Tour de Francia femenino de 2027 estrena contrarreloj por equipos, en Londres, y terminará en el Puy de Dome, tal y como ha anunciado este jueves la organización de la carrera. La próxima edición de la prueba, que se disputará del 30 de julio al 7 de agosto, saldrá de Leeds, y constará de nueve etapas; por primera vez en su historia; así, el Tour de Francia femenino prevé la disputa de una etapa contrarreloj por equipos, así como la ascensión al Puy de Dome, mítico puerto del Macizo Central.

El recorrido, presentado en París, incluye tres jornadas en Inglaterra, incluida la contrarreloj en Londres, tres etapas escarpadas, un previsible esprint y dos etapas de alta montaña. La carrera saldrá de Leeds, y pondrá rumbo a Mánchester, meta de la primera etapa y salida de la segunda, que acabará en Sheffield, antes de llegar a Londres.



La contrarreloj por equipos será de 18 kilómetros, y el tiempo lo marcará la cuarta corredora de cada formación en meta; así, llegarán las primeras diferencias en la general, antes de que la carrera entre en Francia por Calais.