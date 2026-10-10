Cofidis sorprende a Ion Izagirre con una bicicleta muy especial para su despedida

Una bicicleta especial para un corredor especial. El Cofidis ha querido tener un detalle con Ion Izagirre en su última carrera oficial como profesional. El gipuzkoano cuelga la bicicleta este sábado en el Giro de Lombardía.

Izagirre se despide pocos días después de sufrir una lesión de muñeca que, en un principio, parecía que iba a adelantar su despedida oficial, anunciada para este 10 de octubre. Pero el gipuzkoano correrá con una férula y lo hará con una bicicleta especial diseñada por su equipo por sorpresa.