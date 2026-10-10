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Cofidis sorprende a Ion Izagirre con una bicicleta muy especial para su despedida

El equipo ha querido homenajear al de Ormaiztegi, que pone punto y final a su trayectoria profesional este sábado en el Giro de Lombardía.
LIZARRA (NAVARRA), 04/04/2026.- Ion Izagirre del equipo Cofidis gana la XXVII edición del Gran Premio Miguel Indurain este viernes, en Lizarra (Navarra). EFE/ Villar López
Ion Izagirre. Foto: Archivo Efe.
Euskaraz irakurri: Cofidisek bizikleta berezia prestatu dio Ion Izagirreri bere agurrerako
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L. E. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Una bicicleta especial para un corredor especial. El Cofidis ha querido tener un detalle con Ion Izagirre en su última carrera oficial como profesional. El gipuzkoano cuelga la bicicleta este sábado en el Giro de Lombardía.

Izagirre se despide pocos días después de sufrir una lesión de muñeca que, en un principio, parecía que iba a adelantar su despedida oficial, anunciada para este 10 de octubre. Pero el gipuzkoano correrá con una férula y lo hará con una bicicleta especial diseñada por su equipo por sorpresa.

La bici lleva dibujadas varias ikurriñas en la horquilla, en la vaina superior, y en las llantas de las ruedas.

Así ha sido el momento en el que Izagirre ha recibido su nueva bicicleta: 

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