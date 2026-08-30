CLÁSICA BRETAÑA
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Alex Aranburu se lleva la Clásica Bretaña

El ciclista de Ezkio se ha lanzado al ataque a falta de dos kilómetros de meta para acabar en solitario el recorrido de 228 kilómetros con salida y llegada en Plouay.
Alex Aranburu Britainia Handiko Klasikoa
Alex Aranburu entrando en meta. Foto: Cofidis
Euskaraz irakurri: Alex Aranburuk irabazi du Bretainiako Klasikoa
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista gipuzkoano del Cofidis Alex Aranburu se ha impuesto en solitario este domingo en la 90ª edición de la Clásica Bretaña. Es la 12ª victoria de la carrera profesional de Aranburu.

El ciclista de Ezkio se ha lanzado al ataque a falta de dos kilómetros de meta para acabar en solitario el recorrido de 228 kilómetros con salida y llegada en Plouay. Ha aventajado en 4 segundos al danés Alexander Kamp (Uno-X Mobility), segundo, y en 10 segundos al italiano Alessandro Borgo (Bahrain Victorious), tercero.

La carrera ha comenzado con varios intentos de escapadas, en una jornada marcada por la lluvia y el viento, con el Visma y Decathlon marcando el ritmo del pelotón.

Una caída en el pelotón ha afectado a varios corredores, entre ellos Paul Magnier, uno de los grandes favoritos para llevarse la carrera, pero que ha terminado abandonando.

El ascenso a la Cote de Ty Marrec ha roto la carrera, y el pelotón ha ido perdiendo miembros. 10 ciclistas han conseguido destacar, entre ellos Aranburu e Ion Izagirre, pero este último ha sufrido problemas técnicos en los últimos kilómetros, dejándolo sin opciones.

Aranburu ha lanzado su ataque y, aunque Kamp ha intentado reaccionar, no ha sido capaz de atrapar al vasco.

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