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Marco Martín asciende al Euskaltel desde el filial y debutará en Ordizia

Martín, de 19 años, se ha incorporado este año a la estructura de la Fundación Euskadi procedente del equipo de desarrollo del Red Bull-BORA.
Marco Martín. Foto: Euskaltel-Euskadi
Euskaraz irakurri: Marco Martin Euskaltelen lehen taldera igo da, eta Ordizian egingo du debuta
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El Euskaltel-Euskadi ha confirmado que el escalador bizkaíno Marco Martín ha ascendido desde el filial, el BBK-Euskadi, y debutará con la escuadra naranja en la Clásica de Ordizia que se correrá el día 25 en carreteras gipuzkoanas.

Martín, de 19 años, se ha incorporado este año a la estructura de la Fundación Euskadi procedente del equipo de desarrollo del Red Bull-BORA, con el que debutó como profesional en 2025, y estará vinculado al Euskaltel hasta 2028.

Esta temporada el bilbaíno ha ganado las carreras de Lazkao, Natxitua y una etapa de la Vuelta a Navarra. Además, fue tercero en la general de la Vuelta al Bidasoa.

Marco Martín

Dar el salto al Euskaltel-Euskadi es un sueño hecho realidad. Mi prioridad es asentarme en la categoría, madurar como persona y ciclista y aprender de los veteranos lo máximo posible.

Por su parte, Jorge Azanza, responsable deportivo de la escuadra naranja, subraya que Martín "tiene un perfil escalador, con mucho talento".

Martín, que correrá también el Circuito de Getxo y la Vuelta a Burgos, se convierte así en el segundo refuerzo del Euskaltel para la próxima temporada tras el fichaje confirmado esta semana del alavés Hodei Muñoz.

Ciclismo Fundación Euskadi

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