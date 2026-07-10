Marco Martín asciende al Euskaltel desde el filial y debutará en Ordizia

El Euskaltel-Euskadi ha confirmado que el escalador bizkaíno Marco Martín ha ascendido desde el filial, el BBK-Euskadi, y debutará con la escuadra naranja en la Clásica de Ordizia que se correrá el día 25 en carreteras gipuzkoanas.

Martín, de 19 años, se ha incorporado este año a la estructura de la Fundación Euskadi procedente del equipo de desarrollo del Red Bull-BORA, con el que debutó como profesional en 2025, y estará vinculado al Euskaltel hasta 2028.

Esta temporada el bilbaíno ha ganado las carreras de Lazkao, Natxitua y una etapa de la Vuelta a Navarra. Además, fue tercero en la general de la Vuelta al Bidasoa.