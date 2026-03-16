Matxin: “Ver a Del Toro, Ayuso y Seixás enfrentados entre ellos en la Itzulia puede ser uno de los retos más bonitos de este año”
El director deportivo del UAE Joxean Fernández ‘Matxin’ ha visitado EiTB. Nos ha hablado de las opciones de Pogacar de alcanzar los 5 monumentos, sobre los rumores del fichaje de Nino Seixás y de la Itzulia.
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Kern Pharma deja de ser el patrocinador principal del equipo navarro tras siete temporadas
El proyecto del Equipo Kern Pharma se inició en 2020, apostando por el talento joven desarrollado en la Asociación Deportiva Galbier. Durante este tiempo Kern Pharma ha dotado de estabilidad y recursos al proyecto.
El vencedor de la 8ª etapa se ha decidido en un apretado esprint
Lenny Martínez y Jonas Vingegaard han recorrido juntos los últimos kilómetros de la 8ª etapa de la París-Niza, pero ambos han querido hacerse con la victoria. En el esprint final, se ha impuesto esl francés.
Del Toro conquista el 'Tridente' de la Tirreno-Adriático
El ciclista mexicano se ha proclamado campeón de la "Carrera de los Dos Mares", mientras que la séptima y última etapa se la ha adjudicado Jonathan Milan.
Jonas Vingegaard se adjudica la París-Niza; última etapa para Lenny Martínez
Vingeggard se ha anotado su victoria profesional número 45 y la tercera de la temporada.
Del Toro se impone en la subida de Camerino para afianzar el liderato
El mexicano (UAE) ha atacado en el ascenso final al Muro della Madonna delle Carceri y ha dejado atrás a Jorgenson (Visma) y Pellizzari (BORA).
El francés Dorian Godon se impone en la minietapa de Isola; Vingegaard sigue líder
La etapa ha sido reducida a 47 km por el mal tiempo y se ha disputado entre Pont Louis Nucera e Isola.
La séptima etapa del París-Niza solo tendrá 47 km debido al mal tiempo
La salida de hoy estaba prevista para mediodía, pero la organización decidió recortar el recorrido por segundo día consecutivo. Los ciclistas han regresado a los respectivos autobuses de equipo y partirán a 47 kilómetros de la meta de Isola a las 13:45.
Escapada de Harold Tejada en los últimos kilómetros de la 6ª etapa
El colombiano Harold Tejada ha lanzado un ataque a menos de 5 kilómetros de meta y ha llegado con seis segundos de ventaja sobre el pelotón. Es la segunda victoria profesional del ciclista colombiano y la primera en el WorldTour.
Harold Tejada gana la sexta etapa de París-Niza y Vingegaard sigue líder
La etapa, de 179,3 kilómetros entre Barbentane y Apt, ha estado marcada por una fuga formada por Joshua Tarling, Igor Arrieta, Steff Cras y Arthur Kluckers, neutralizada a menos de cinco kilómetros para el final.