CICLISMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Matxin: “Ver a Del Toro, Ayuso y Seixás enfrentados entre ellos en la Itzulia puede ser uno de los retos más bonitos de este año”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Matxin: "Del Toro, Ayuso eta Seixás Itzulian elkarren aurka ikustea aurtengo erronka politenetako bat izan daiteke"
author image

EITB

Última actualización

El director deportivo del UAE Joxean Fernández ‘Matxin’ ha visitado EiTB. Nos ha hablado de las opciones de Pogacar de alcanzar los 5 monumentos, sobre los rumores del fichaje de Nino Seixás y de la Itzulia.

Ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X