El ciclista Simon Yates anuncia su retirada

El británico Simon Yates, (Visma Lease a Bike), ganador del Giro de Italia 2025 y de la Vuelta a España 2018, ha anunciado su retirada del ciclismo profesional a los 33 años de edad, según anuncia el equipo.



En su último año como profesional, Simon logró varios resultados destacados. Ganó el Giro y se alzó con una victoria de etapa en el Tour de Francia. Anteriormente, el británico también ganó la Vuelta a España, varias etapas en las tres grandes Vueltas y la clasificación general de la Tirreno-Adriático.



Según ha comentado Yates, "esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensando en ello durante mucho tiempo, y ahora parece que es el momento adecuado para alejarse del deporte".





