El ciclista Simon Yates anuncia su retirada

El corredor británico del Visma Lease a Bike se proclamó vencedor de la pasada edición del Giro.
Visma-Lease a Bike taldeko Simon Yates, Giroa irabazita.
Simon Yates,
Euskaraz irakurri: Simon Yates txirrindulariak erretiroa hartuko duela iragarri du
EITB

El británico Simon Yates, (Visma Lease a Bike), ganador del Giro de Italia 2025 y de la Vuelta a España 2018, ha anunciado su retirada del ciclismo profesional a los 33 años de edad, según anuncia el equipo.

En su último año como profesional, Simon logró varios resultados destacados. Ganó el Giro y se alzó con una victoria de etapa en el Tour de Francia. Anteriormente, el británico también ganó la Vuelta a España, varias etapas en las tres grandes Vueltas y la clasificación general de la Tirreno-Adriático.

Según ha comentado Yates, "esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensando en ello durante mucho tiempo, y ahora parece que es el momento adecuado para alejarse del deporte".


Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross

Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.    

