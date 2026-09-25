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Presentada la 13ª edición de la carrera de montaña Gorbeia Suzien en Bilbao

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Gorbeia Suzien aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación de las carreras Gorbeia Suzien. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gorbeia Suzien mendi lasterketaren 13. edizioa aurkeztu dute Bilbon
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Última actualización

La carrera tendrá lugar este sábado, 26 de septiembre, a partir de las 08:45 horas, y se podrá ver en directo en ETB1 y kirolakeitbeitb.eus. 800 participantes estarán preparados para afrontar la carrera en la plaza de Zeanuri.

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