Sara Alonso se ha proclamado campeona de las Skyrunner World Series, la Copa del Mundo de las carreras de montaña, tras imponerse con total autoridad la Marató del Dements, la última prueba el circuito, que se ha disputado en Castellón.

La donostiarra ha invertido 5 horas, 30 minutos y 38 segundos para completar el recorrido de 42,3 kilómetros de recorrido entre Eslida y Aín, con un desnivel positivo de 3.258 metros.

Tras Alonso, que ha dominado la prueba de principio a fin, ha entrado la atleta macedonia Elena Karanfiloska, con un tiempo de 5 horas 40 minutos y 17 segundos, diez minutos superior al de la gipuzkoana.

En la carrera masculina, la victoria ha sido para Manuel Merillas, con un tiempo de 4 horas 20 minutos y 33 segundos, mientras que Oier Zubeldia ha sido noveno, a más de media hora.