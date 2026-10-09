La Zegama-Aizkorri 2027 se disputa el 6 de junio y abre preinscripciones el 11 de enero

El período de preinscripción para optar a los dorsales de la maratón se abrirá el 11 de enero a las 12:00 horas a través del portal Kronoak.com y se mantendrá activo hasta el 22 de enero. Durante estas once jornadas se recogerán las solicitudes para el sorteo, además de gestionar las plazas asignadas por tiempo, las reservadas a residentes locales y a quienes hayan completado todas las ediciones anteriores.

Por su parte, la fase de preinscripción para la XIII del Kilómetro Vertical y la XVI Junior Trail, dirigida a participantes de entre 16 y 18 años, transcurrirá del 25 de enero al 5 de febrero. El sorteo oficial de las plazas para las tres modalidades de la prueba se llevará a cabo el 12 de febrero.