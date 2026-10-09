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La Zegama-Aizkorri 2027 se disputa el 6 de junio y abre preinscripciones el 11 de enero

Habrá 225 plazas designadas por sorteo, que tendrá lugar el 12 de febrero.

ZEGAMA AIZKORRI 2026 IRABAZLEAK

Imagen de archivo de los ganadores del 2026: Tove Alexandersson y Elhousine Elazzaoui. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Zegama-Aizkorri XXVI. Txapelketa ekainaren 6an jokatuko da eta aurreinskripzioak urtarrilaren 11n irekiko dira
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Última actualización

La 26ª edición del maratón de montaña Zegama-Aizkorri, prueba puntuable para la Golden Trail World Series, se disputará el 6 de junio de 2027 y pondrá a disposición de los corredores un total de 225 plazas mediante sorteo, según han anunciado este viernes los organizadores.

¿Cuándo comienza la preinscripción?

El período de preinscripción para optar a los dorsales de la maratón se abrirá el 11 de enero a las 12:00 horas a través del portal Kronoak.com y se mantendrá activo hasta el 22 de enero. Durante estas once jornadas se recogerán las solicitudes para el sorteo, además de gestionar las plazas asignadas por tiempo, las reservadas a residentes locales y a quienes hayan completado todas las ediciones anteriores.

Por su parte, la fase de preinscripción para la XIII del Kilómetro Vertical y la XVI Junior Trail, dirigida a participantes de entre 16 y 18 años, transcurrirá del 25 de enero al 5 de febrero. El sorteo oficial de las plazas para las tres modalidades de la prueba se llevará a cabo el 12 de febrero.

¿Cómo es el programa completo?

El programa oficial de la competición se desarrollará durante el mes de junio, comenzando el día 4 con la disputa del Kilómetro Vertical. Posteriormente, el 6 de junio de 2027 tendrán lugar de forma simultánea la maratón principal y la modalidad Junior Trail.

En esta edición se conocerá a los atletas que tomarán el relevo de los vencedores de 2026, la sueca Tove Alexandersson, quien fijó el récord de la prueba en 4h08:09, y el marroquí Elhousine Elazzaoui, quien logró su segunda victoria consecutiva con un tiempo de 3h45:07.

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