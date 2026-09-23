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Mañaritik Atxetara, 800 deportistas y dos récords en la tercera edición

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Ainara Arkarazo
18:00 - 20:00
Ainara Arkazo en la lídea de meta de 'Mañaritik Atxetara'.
Euskaraz irakurri: Mañaritik Atxetara, 800 kirolari eta bi errekor hirugarren edizioan
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Última actualización

La carrera de montaña Mañaritik Atxetara, celebrada el pasado 19 de septiembre, reunió a más de 800 deportistas. Suma 43 kilómetros en una prueba de 4000 metros de desnivel. En esta tercera edición, las victorias fueron para el gernikarra Ibai Urrutia y la abadiñarra Ainara Arkarazo, con sendos récords incluidos.

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