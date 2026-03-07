Legazpi
Fallece el corredor de montaña Jokin Uribetxeberria

Un particular alertó a SOS Deiak de que había encontrado a un hombre en una pista del barrio de Urtatza-Egialde, Legazpi.
Euskaraz irakurri: Jokin Uribetxeberria mendi korrikalaria hil da
AGENCIAS | EITB

Última actualización

El corredor de montaña Jokin Uribetxeberria, de 34 años y natural de Legazpi, ha fallecido este sábado en esta localidad gipuzkoana en la subida al monte Gorostiaga, han informado diferentes medios en sus digitales.

Un particular alertó a SOS Deiak de que había encontrado a un hombre en una pista del barrio de Urtatza-Egialde, tras lo cual equipos de emergencia se desplazaron al lugar y, pese a los intentos por reanimarle, no pudieron salvar su vida, ha indicado el Departamento vasco de Seguridad.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián, donde se le practicará la autopsia.

Carreras de montaña

