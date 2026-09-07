Jon Ander Iribar pone fin a su cesión en el BM Zaragoza y vuelve al Bidasoa Irun
El Bidasoa Irun ha anunciado la vuelta a la disciplina irundarra de Jon Ander Iribar, jugador que estaba cedido en el BM Zaragoza. El conjunto de Álex Mozas ha activado la cláusula de recuperación que estaba prevista en el acuerdo con el club aragonés.
Según indica el Bidasoa en un comunicado oficial, “el club ha decidido activar esta posibilidad contractual atendiendo a las necesidades deportivas del equipo y con el objetivo de contar de nuevo con un jugador formado en la estructura bidasotarra y conocedor de la dinámica del equipo”.
En ese sentido, “Jon Ander afronta así su regreso al CD Bidasoa con la máxima ilusión y con el compromiso de ponerse cuanto antes al servicio del equipo para afrontar los próximos retos de la temporada”.
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