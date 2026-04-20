Surne Bilbao, con la mirada puesta en Grecia
Tryggvi Hlinason, capitán de los 'hombres de negro', espera a un PAOK que "ha cambiado mucho" no solo respecto a la pasada campaña, sino también al que se enfrentaron hace apenas dos meses en la segunda fase del torneo en sendos partidos saldados con victorias en Miribilla (95-73) y en el Palataki (87-88).
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El Surne Bilbao cae ante el BAXI Manresa antes de su final europea (80-84)
El Surne Bilbao cayó derrotado por 80-84 frente al BAXI Manresa en Miribilla y pierde el paso en la carrera por el play-off en vísperas de viajar a Grecia para disputar el miércoles la ida de la final de la Copa FIBA Europa frente al PAOK de Salónica.
Bilbao Jokoan, torneo 3x3 que organiza Surne Bilbao, regresa con más nivel y nueva sede el 12 de junio
El Parque Etxebarria será el escenario del 12 al 15 de junio de la competición, una cita que asciende a categoría FIBA Quest, tercera a nivel mundial. Eso significa que habrá equipos internacionales y que proporcionará billete para el World Tour. También se amplía la competición femenina a todas las edades y se incorpora el torneo 3x3 en silla de ruedas.
Un pobre Surne Bilbao cae con estrépito ante el Barça (90-61)
El equipo de Jaume Ponsarnau ha realizado una mala primera parte, donde solo ha anotado 23 puntos, y después ha terminado siendo arrollado por el Barça en el Palau.
Jugadores y aficionados del Surne Bilbao celebran la victoria ante el Szombathely
El Surne Bilbao ha ganado al Szombathely en Miribilla por 95-88. Con esta victoria pasarán a disputar la final de la FIBA Europe Cup por segundo año consecutivo.
Surne Bilbao disputará su segunda final consecutiva tras ganar también en Miribilla al Szombathely (95-88)
Los de Ponsarnau han superado con comodidad al equipo húngaro en un partido serio con un ambiente bastante frío en las gradas para ser una semifinal continental. El rival en la final será otra vez el PAOK Salónica griego, que ha eliminado al UCAM Murcia en la otra semifinal.
Ponsarnau, sobre el partido Surne Bilbao-Szombathely de la FIBA Europe Cup del miércoles: “Estamos en una semifinal, y todo el mundo quiere jugar la final”
El miércoles, desde las 20:00 horas, el Surne Bilbao jugará ante el Szombathely, en Miribilla, en el partido de vuelta de la semifinal de la FIBA Europe Cup; así, está en juego el billete para la final. El equipo bilbaíno logró una ventaja de 17 puntos en el encuentro de ida. EITB va a emitir en directo el choque, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1ON.
El Surne Bilbao tumba al Unicaja y presenta su candidatura al play-off (90-74)
El Surne Bilbao ha presentado su candidatura al play-off de la Liga Endesa al sumar una victoria de calidad frente al Unicaja (90-74) e igualar las quince de su rival, octavo, aunque con un partido más que el equipo malagueño.
Surne Bilbao pone pie y medio en la final tras ganar al Szombathely 81-98 en Hungría
Tras un arranque de partido bastante dubitativo, los hombres de negro han enderezado el rumbo y han dominado los tres últimos cuartos para lograr una renta de 17 puntos de cara al encuentro de vuelta en Miribilla.
El Surne Bilbao quiere encarrilar en Hungría, ante el Szombathely, el miércoles, el pase la final de la FIBA Europe Cup
El partido va a comenzar a las 18:00 horas, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y ETB1ON.