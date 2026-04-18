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El Surne Bilbao cae ante el BAXI Manresa antes de su final europea (80-84)

BILBAO, 18/04/2026.- El jugador del Surne Bilbao Hlinason (d) durante el encuentro entre el Surne Bilbao y el BAXI Manresa correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa ACB en Bilbao, este sábado. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok galdu egin du BAXI Manresaren aurka Miribillan (80-84)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao cayó derrotado por 80-84 frente al BAXI Manresa en Miribilla y pierde el paso en la carrera por el play-off en vísperas de viajar a Grecia para disputar el miércoles la ida de la final de la Copa FIBA Europa frente al PAOK de Salónica.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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