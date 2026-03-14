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El Surne Bilbao tumba al Breogán en un gran último cuarto (100-90)

BILBAO, 14/03/2026.- El jugador de Surne Bilbao Melwin Pantzar intenta supera a los defensores de Rio Bregoan durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa que disputan este sábado en el Bilbao Arena. EFE / Luis Tejido.
18:00 - 20:00
Melwin Pantzar, en el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Breogan garaitu du azken laurden bikain batean (100-90)
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EITB

Última actualización

El Surne Bilbao ha ganado al Rio Breogán en un partido más equilibrado que el 100-90 que reflejó el marcador de Miribilla y que se ha decidido en un gran último cuarto del equipo dirigido por Jaume Ponsarnau.

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