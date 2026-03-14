El Surne Bilbao tumba al Breogán en un gran último cuarto (100-90)
El Surne Bilbao ha ganado al Rio Breogán en un partido más equilibrado que el 100-90 que reflejó el marcador de Miribilla y que se ha decidido en un gran último cuarto del equipo dirigido por Jaume Ponsarnau.
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Surne Bilbao gana en Turquía y se acerca a semifinales de la Copa FIBA Europa
El equipo de Jaume Ponsarnau ha logrado una ventaja de ocho puntos ante el Petkimspor en la ida de cuartos.
El Surne Bilbao busca encarrilar el pase a semifinales de la FIBA Europe Cup en la cancha del Petkim Spor, este miércoles
El partido de ida de los cuartos de final del campeonato se disputa el miércoles, desde las 18:15 horas, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB4.
El Surne Bilbao dilapida en Burgos una renta de 14 puntos (96-88)
El San Pablo Burgos ha tumbado este sábado al Surne Bilbao Basket con una remontada antológica tras verse contra las cuerdas con una desventaja de 14 puntos (61-75) en el tercer cuarto, en la 21ª jornada de la Liga Endesa.
Harald Frey sufre una rotura muscular
El jugador de Surne Bilbao se perderá el partido del próximo sábado ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos.
Jaume Ponsarnau se convierte en el segundo entrenador con más partidos de la historia de Surne Bilbao, el sábado
Ante el San Pablo Burgos, el técnico dirigirá su partido oficial 184, en el que adelantará a Fotis Katsikaris y sólo le precederá en la lista Txus Vidorreta, equipo vasco que dirigió 331 partidos.
El Surne Bilbao remonta y fulmina al Gran Canaria en la prórroga (97-98)
El Surne Bilbao Basket venció al Gran Canaria en la jornada de Liga Endesa (97-98), tras darle la vuelta el encuentro en los minutos de la prórroga.
El Surne Bilbao supera al PAOK por la mínima, se clasifica como primero y su rival en cuartos será el Petkim Spor turco
Los hombres de negro han regresado a Salónica, la ciudad griega donde hace diez meses se proclamaron campeones, y se han llevado la victoria por un solo punto (87-88) de diferencia en el último cuarto tras estar casi todo el partido por detrás en el marcador.
El Surne Bilbao quiere asegurar el miércoles en Salónica, ante el PAOK, el primer puesto de grupo en la FIBA Europe Cup
El partido comienza a las 16:30 horas, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB4. Si el equipo vasco logra ganar o perder por menos de 22 puntos, será primero de su grupo de la segunda fase de la competición.
Surne Bilbao Basket suma su sexta victoria consecutiva al ganar en Zaragoza 82-84
El Surne Bilbao logró este sábado vencer un disputado encuentro en el pabellón Príncipe Felipe para rubricar su sexta victoria seguida en la Liga Endesa ante un Casademont Zaragoza que no se rindió hasta el último instante (82-84) y que bien pudo llevarse también el partido.