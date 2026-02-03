El Surne Bilbao gana con mucha claridad al Prievidza (93-51), y se jugará en Salónica el liderato del grupo
Los de Jaume Ponsarnau suman ocho victorias consecutivas, entre la FIBA Europe Cup y la Liga Endesa. Ante el conjunto eslovaco, el Surne Bilbao no ha tenido problemas para hacerse con el triunfo.
El Surne Bilbao ha ganado al Prievidza, por 93-51, en Miribilla, en la quinta jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026, dentro del grupo M, este martes. De esta manera, los de Jaume Ponsarnau, con cinco victorias en otros tantos partidos jugados en esta segunda fase, lideran su grupo, y tienen cerca el primer puesto definitivo; lo pondrán en juego el próximo miércoles, en Salónica, ante el PAOK, al que ganaron en Bilbao por 22 puntos de diferencia.
El Surne Bilbao atraviesa un excelente momento de forma y de juego, con ocho triunfos consecutivos entre FIBA Europe Cup y Liga Endesa. Este martes, no han dado opción a su rival; el equipo vasco se ha adelantado, de salida, 12-0, y el Prievidza, a partir de ahí, no ha podido sino tratar de evitar que la ventaja del Surne Bilbao creciera aún con mayor rapidez de lo que ya lo estaba haciendo.
Al descanso, el equipo vizcaíno ganaba por 28 puntos, 47-19; en la segunda parte del encuentro, con todo decidido, el Surne Bilbao ha encajado más puntos que en los primeros veinte minutos, pero no ha dejado de apretar en ataque, y el marcador final, 93-51, 42 puntos de renta para los de casa, refleja con nitidez lo que ha sucedido en la cancha.
Ficha técnica
93 - Surne Bilbao (24+23+25+21): Pantzar (5), Jaworski (19), Font (11), Petrasek (13) y Bagayoko (7) -quinteto inicial- Frey (-), Normantas (7), Krampelj (16), Hilliard (4), Hlinason (2), Errasti (5) y Madariaga (4).
51 - BC Prievidza (8+11+12+20): Bishop (2), Thomas (6), Tolbert (9), Toussaint (1) y Zeliznak (4) -quinteto inicial- Reynolds (5), Jass (1), Hlivak (2), Smith (17) y Alihodzic (4).
Árbitros: Blaz Zupancic (Eslovenia), Tolga Edis (Turquía) y Valerio Grigioni (Italia).
Incidencias: 3114 aficionadas y aficionados, en Miribilla.
