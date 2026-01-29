Jaume Ponsarnau, mejor entrenador de enero de la Liga Endesa
El técnico del Surne Bilbao Jaume Ponsarnau ha sido designado mejor entrenador del mes de enero de la Liga Endesa, después de conseguir cuatro victorias seguidas.
Ponsarnau, de 54 años, cumple su cuarta temporada al frente del equipo vasco; ve reconocido "el sobresaliente rendimiento del conjunto bilbaíno durante un mes de enero marcado por la regularidad y la competitividad", según señala la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB), en un comunicado.
El Surne Bilbao ha obtenido en enero cuatro triunfos consecutivos, dos de ellos en casa, ante UCAM Murcia y La Laguna Tenerife, y dos a domicilio frente a Bàsquet Girona y Covirán Granada.
Te puede interesar
El Surne Bilbao se impone al Granada en la prórroga (84-88)
El Surne Bilbao ha cerrado la primera vuelta este sábado con una victoria en el Palacio de los Deportes de Granada por 84-88, en la prórroga, ante un Covirán que enlaza 11 derrotas seguidas y seguirá una jornada más como colista de la Liga Endesa.
El Surne Bilbao gana en Lisboa ante el Sporting CP (72-90) y se clasifica para los cuartos de final de la FIBA Europe Cup
El equipo bilbaíno ha superado con claridad al conjunto portugués, y, de esta manera, ya está en la siguiente fase del campeonato, en el que defiende el título logrado en 2025.
Un superior Surne Bilbao derrota al Tenerife en Miribilla (95-78)
El Surne Bilbao se ha impuesto este sábado en Miribilla a La Laguna Tenerife por 95-78, un marcador que no acabó de reflejar la superioridad local sobre la cancha del Bilbao Arena.
El Surne Bilbao se impone al PAOK y afianza su liderato europeo
El conjunto bilbaíno resuelve con solvencia un nuevo compromiso continental ante su afición para mantener su posición de privilegio en la Copa FIBA Europa.
Frey lidera el brillante triunfo del Surne Bilbao ante el Murcia (96-82)
El base noruego Harald Frey ha liderado el brillante triunfo del Surne Bilbao en Miribilla, por 96-82, ante un UCAM Murcia que, a pesar de la derrota, la tercera consecutiva, logró matemáticamente su clasificación para la próxima Copa del Rey.
Lazarevic, baja segura frente al UCAM Murcia por un esguince de rodilla
El parte médico emitido por el club bilbaíno detalla que el alero serbio presenta concretamente "un esguince moderado grado 2”. La nota no concreta un periodo de baja.
El Surne Bilbao rompe en Girona una racha de 16 partidos y más de un año sin ganar fuera (89-93)
El Surne Bilbao, con su victoria en la pista del Básquet Girona (89-93), ha puesto fin a una racha de 16 derrotas consecutivas lejos de Miribilla que se había prolongado durante más de un año.
El Valencia arrolla al Surne Bilbao en la segunda mitad (72-116)
El Valencia Basket ha tomado Miribilla en una segunda mitad arrolladora en la que barrió de la pista a un Surne Bilbao que había logrado llegar vivo al descanso pero que acabó superado por los enormes recursos visitantes hasta caer ante el líder de la Euroliga por 72-116.
Un buen Surne Bilbao termina cayendo ante el Barça en Miribilla (66-71)
La falta de acierto en ataque ha penalizado al Surne Bilbao, que ha acabado perdiendo ante el Barcelona (66-71), y ha sufrido así su primera derrota de la temporada en Miribilla.