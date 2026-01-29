Jaume Ponsarnau, mejor entrenador de enero de la Liga Endesa

El técnico del Surne Bilbao Jaume Ponsarnau ha sido designado mejor entrenador del mes de enero de la Liga Endesa, después de conseguir cuatro victorias seguidas.



Ponsarnau, de 54 años, cumple su cuarta temporada al frente del equipo vasco; ve reconocido "el sobresaliente rendimiento del conjunto bilbaíno durante un mes de enero marcado por la regularidad y la competitividad", según señala la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB), en un comunicado.



El Surne Bilbao ha obtenido en enero cuatro triunfos consecutivos, dos de ellos en casa, ante UCAM Murcia y La Laguna Tenerife, y dos a domicilio frente a Bàsquet Girona y Covirán Granada.