Markus Howard deja el Kosner Baskonia, tras más de cuatro temporadas en Vitoria-Gasteiz

Markus Howard ha dejado el Kosner Baskonia, tras más de cuatro temporadas en Vitoria-Gasteiz, según ha anunciado este miércoles el club vasco. El Zenit es el nuevo club del jugador estadounidense, que llegó al Kosner Baskonia en 2022 y se marcha con 244 partidos oficiales y una Copa del Rey en su palmarés.

Tal y como recuerda el Kosner Baskonia, Howard es el segundo jugador de la historia del club con más triples anotados en la Liga Endesa, y, además, el jugador con más triples en una sola temporada en la historia de la Euroliga.

“Compromiso y carácter Baskonia, de un jugador que se marcha de Vitoria-Gasteiz tras haber logrado un legado como azulgrana. El nombre de Markus Howard está escrito ya para siempre en los libros de historia de este club, que siempre le recordará con cariño y que le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional”, ha destacado el club vitoriano, en su despedida.