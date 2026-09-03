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A.J. Lawson: “Estoy deseando empezar a jugar y crear una buena química”

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GRAFCAV8029. VITORIA (ESPAÑA), 03/09/2026.- El jugador de baloncesto canadiense con pasaporte jamaicano, Anthony Randolph (A. J.) Lawson, ha fichado por el Baskonia para reforzar el equipo en su juego exterior. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

Félix Fernández y A.J. Lawson en la presentación oficial del Baskonia. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: A.J. Lawson hegalekoa aurkeztu du Kosner Baskoniak
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Última actualización

El Baskonia ha realizado la presentación oficial del alero A.J. Lawson El canadiense, con experiencia en la NBA, ha declarado en el acto que llega para "ayudar tanto en ataque como en defensa" al conjunto albiazul

El escolta canadiense AJ Lawson reforzará el perímetro de Kosner Baskonia hasta 2028
Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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El capitán baskonista, Tadas Sedekerskis, ha declarado antes de someterse al reconocimiento médico que "están muy acostumbrados a despedir jugadores que hicieron grandes temporadas aquí". "Tenemos nuevos retos y objetivos, y caras nuevas", ha agregado. Además, Sedekerskis ha avisado que la "ACB se está volviendo cada vez más competitiva" y que "el baloncesto está cambiando, es cada vez más físico y atlético".
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