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El Kosner Baskonia cae derrotado en Burgos (107-96)

BURGOS, 15/03/2026.- Markus Howard, del Kosner Baskonia y Yannick Nzosa, del San Pablo Burgos, durante el partido de baloncesto de jornada 22 de la liga Endesa. EFE/Santi Otero
18:00 - 20:00
Markus Howard, ante el Burgos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak porrota jaso du Burgosen (107-96)
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EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia ha perdido por 107-96 ante el San Pablo Burgos en la 22ª jornada de la Liga Endesa. Han remado a contracorriente durante casi todo el partido, y el arreón del último cuarto no ha sido suficiente para remontar.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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