El Kutxabank Araski ficha a la escolta Ainhoa López, hasta el final de la temporada 2026-2027

El Kutxabank Araski ha fichado a la escolta Ainhoa López, según ha anunciado este sábado el club vitoriano. López, de 29 años, llega al equipo vasco desde el Spar Girona, y cuenta con ocho temporadas de experiencia en la Liga Endesa. A juicio de la entrenadora del Araski, Made Urieta, “es una jugadora que transmite continuamente energía, carácter y ambición, es lo que estamos necesitando”.

La jugadora catalana debutó en la máxima categoría en el Girona, y continuó su trayectoria profesional en el Zamarat, en el Ensino Lugo y en el FC Barcelona. Las tres últimas temporadas las ha pasado en el Spar Girona; en lo que va de esta campaña 2026-2027, López ha disputado siete partidos de Liga.

“Es capaz de meter en muchas situaciones de juego, y tengo ganas de que se sienta a gusto en Vitoria-Gasteiz, para jugar con confianza”, ha destacado Made Urieta, técnica del Kutxabank Araski.