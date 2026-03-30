El Valencia Basket gana en la final al Hozono Global Jairis (70-65), y consigue su segunda Copa de la Reina
El Valencia Basket ha ganado la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026, este domingo, en el Palau d’Esports Catalunya, en Tarragona. El equipo campeón ha superado, en la gran final, al Hozono Global Jairis, por 70-65, y, de esta manera, se ha hecho con el título por segunda vez en su historia; en la final, que ha enfrentado a los campeones de las dos últimas ediciones de la Copa, el Valencia Basket ha logrado reeditar el triunfo que obtuvo en 2024.
Al Valencia Basket le ha costado meterse en la final, y el Hozono Global Jairis, que ha salido con una marcha más, ha aprovechado sus errores, para correr y dominar. El partido ha cambiado en el segundo cuarto, con un Valencia Basket más intenso, que dejó a las murcianas casi cuatro minutos sin encestar.
Al descanso se ha llegado con 31-38 a favor del Hozono Global Jairis. El Valencia Basket ha salido mejor de los vestuarios y, en menos de dos minutos, ha dado la vuelta al marcador: un triple de Elena Buenavida ha puesto el 41-38.
Otra canasta de tres puntos, esta de Massey, ha puesto el 58-50 con el que se ha llegado a los últimos diez minutos. El Valencia ha empezado a asegurarse el título desde la defensa, pero el campeón de 2025 no se ha rendido; el Hozono Global Jairis se ha situado a solo seis puntos, 69-63, a falta de dos minutos y trece segundos, y el marcador se ha apretado más, con el 69-65, pero Carrera ha anotado el definitivo 70-65 con un tiro libre. Hillsman ha sido elegida MVP.
Ficha técnica
70 - Valencia Basket (11+20+27+12): Anderson (10), Buenavida (10), Fam (6), Fiebich (11), Carrera (12) -cinco inicial-, Hillsman (8), Chery (-), Pérez (2), Casas (-), Romero (-), Coffey (5) y Ben (6).
65 - Hozono Global Jairis (24+14+12+15): Ayuso (9), Prieto (18), Alarcón (8), Bertsch (13) y Gil (9), -cinco inicial-, Mataix (3), Mané (-), Ekh (-), Massey (5) y Alguacil (-).
Árbitros: Javier García, Paula Lema y José Javier Marqueta. Sin eliminadas.
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