Los New York Knicks rompen su sequía de 53 años en la NBA
El equipo neoyorquina se ha impuesto a los San Antonio Spurs en un igualado partido que terminó 90-94, cerrando la serie pro 4-1.
Los New York Knicks han salido victoriosos en el quinto partido de las finales de la NBA, ganando así el titulo por primera vez en 53 años. La franquicia neoyorquina se ha impuesto a los San Antonio Spurs en un igualado partido que ha terminado 90-94, cerrando la serie por 4-1.
El partido comenzó con el dominio de los locales. Liderados por Victor Wembanyama lograron una ventaja de 16 puntos. Los Knicks maquillaron el resultado antes del descanso, pero en el tercer cuarto los Spurs volvieron a abrir distancia en el electrónico colocándose 15 puntos por encima.
En el último cuarto Jalen Brunson consiguió hacer daño a la defensa de los locales. El MVP de las finales fue clave para la victoria de los suyos, y ni siquiera Victor Wembanyama pudo detenerlo. La aportación ofensiva de Mitchell Robinson fue también decisiva para el resultado del encuentro.
Tras el final del encuentro, se desató la euforia en Nueva York al proclamarse campeones de la NBA después de 53 años de travesía por el desierto. Miles de aficionados se lanzaron a las calles ocupando calles enteras y llegando incluso a detener el tráfico en la ciudad.
La ciudad celebrará este jueves en Manhattan el desfile oficial de los Knicks para festejar la conquista del título.
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