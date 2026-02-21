Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Resumen del partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el UCAM Murcia

VALENCIA, 20/02/2026.- El jugador georgiano del FC Barcelona Baskonia, Tornike Shengelia (i), con el balón ante el escolta canadiense de UCAM Murcia, Dylan Ennis, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que disputan este viernes en el Roig Arena, en Valencia. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
FC Barcelona vs. UCAM Murcia Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bartzelona eta UCAM Murtziaren arteko Errege Kopako final-laurdenetako partidaren laburpena
author image

EITB

Última actualización

El Barça se ha impuesto al combinado de Sito Alonso (91-85) para convertirse en uno de los cuatro equipos semifinalistas. Los azulgranas han logrado el triunfo tras un último cuarto muy sólido, determinante en el desenlace del duelo.

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Otras competiciones de baloncesto

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X