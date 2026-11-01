El Inversus Gernika vuelve a vencer; el Mirai Euskotren y el Kutxabank Araski encajan derrotas

La sexta jornada de la Liga Femenina Endesa ha dejado una victoria y dos derrotas para los equipos vascos. Tras encadenar dos derrotas, el Inversus Gernika ha recuperado la senda de la victoria este sábado, mientras que Mirai Euskotren y Kutxabank Araski han encajado derrotas.

Los tres equipos vascos han disputado sus encuentros como locales, pero el Inversus Gernika Bizkaia ha sido el único en sumar un triunfo, tras imponerse con claridad al Movistar Estudiantes en Maloste (101-67). Las vizcaínas han dominado el encuentro y han superado con autoridad a un rival que también llegaba tras perder en la anterior jornada. Con este resultado, alcanzan las tres victorias en seis jornadas y se sitúan en la zona media de la clasificación.

Por su parte, el Mirai Euskotren ha caído ante el Baxi Ferrol en el Gasca (85-91) y no ha podido prolongar su buen momento. Las gallegas han estrenado su casillero de victorias a domicilio, mientras que las donostiarras encajan su segunda derrota de la temporada. Pese a ello, el equipo de Azu Muguruza mantiene un balance positivo, con cuatro triunfos, y continúa en la zona alta de la tabla.

Tampoco ha podido ganar el Kutxabank Araski, que ha perdido frente al Azulmarino Palma en Mendizorrotza (69-91). Las gasteiztarras siguen sin conocer la victoria y, con seis derrotas en seis jornadas, permanecen en los puestos de descenso.