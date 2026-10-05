El Inversus Gernika y el Mirai Euskotren arrancan la Liga Endesa ganando; el Kutxabank Araski no puede con el Baxi Ferrol

La primera jornada de la Liga Endesa femenina ha dejado dos victorias y una derrota para los equipos vascos este fin de semana: Celta 80-Inversus Gernika 84, Ensino 53-Mirai Euskotren 72 y Baxi Ferrol 82-Kutxabank Araski 77.

El primero en jugar fue el Inversus Gernika, que lo hizo el sábado en casa del Celta, al que venció in extremis en la prórroga 80-84. El encuentro no arrancó bien para las gernikarras, al recibir cuatro triples en el primer cuarto. sin embargo, a partir del tercer cuarto, el conjunto entrenado por Franky García logró distancia y terminaron el último cuarto empatadas a 74, por lo que tuvieron que disputar la prórroga. En este tiempo extra, el equipo de Bizkaia arrancó fuerte, y a falta de 30 segundos, un tiro de tres de Seehia Ridard afianzó la victoria final: 80-84.

El Mirai Euskotren también ha puesto un buen punto de partida a la temporada liguera, tras vencer 53-72 al Durán Maquinaria Ensino. El conjunto dirigido por Azu Muguruza ganó en los cuatro cuartos y firmó una actuación sólida desde el inicio. El acierto y el trabajo colectivo permitieron a las donostiarras mantener la iniciativa durante el primer cuarto y ampliar progresivamente su ventaja. Tras el paso por vestuarios, las jugadoras de Azu Muguruza mantuvieron la ventaja y volvieron a imponerse en el tercer cuarto, antes de completar el trabajo en los últimos diez minutos para cerrar el encuentro con un contundente 53-72.

Finalmente, al Kutxanbank Araski se le escapó la victoria en los últimos minutos del partido contre el Baxi Ferrol, después de haber tenido controlada la disputa. El encuentro comenzó con dificultades para Kutxabank Araski de cara al aro, pero reaccionó rápidamente acortando la ventaja. El segundo periodo consiguió mantener la igualdad al descanso con una mínima desventaja. El tercer cuarto, logró dar la vuelta al marcador y afrontar el último cuarto por delante. Sin embargo, Ferrol reaccionó en el momento decisivo y encadenó un parcial de 14-1 que dejó sin respuesta al conjunto vitoriano.