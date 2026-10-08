Kutxabank Araski y Mirai Euskotren han disputado sus partidos este jueves a las 07:00 horas. Las alavesas han caído de nuevo en casa ante el Estudiantes, que ha cimentado su victoria en un excelente segundo cuarto. El primer parcial ha terminado con victoria para las alavesas en Mendizorrotza (17-15), pero el choque se ha torcido sobremanera en el segundo con un parcial de 10-30.

Tras el descanso el Araski no ha sido capaz de enderezar el rumbo con numerosas pérdidas de balón, y también ha acabado perdiendo el tercer cuarto (7-11). En el global, el equipo madrileño mantenía e, incluso, aumentaba su diferencia en el luminoso, comandado por una estelar Irati Etxarri. El conjunto alavés ha sido incapaz de frenar a la pamplonica. El último parcial también ha sido favorable al conjunto estudiantil (11-20). Por tanto, segunda derrota consecutiva para el Araski (45-76).

Mirai Euskotren ha comenzado su partido correspondiente a la segunda jornada a la misma hora, pero ha terminado más tarde con la única victoria para los conjuntos vascos de esta jornada. Se trata de la segunda victoria consecutiva para las pupilas de Azu Muguruza.

El partido ha sido muy igualado y el equipo guipuzcoano ha tenido que completar un choque serio para certificar la victoria. Las diferencias siempre han sido escasas y las donostiarras han tenido que trabajar duro hasta el final. Con unos parciales de 16-14, 22-17, 18-18 y 19-16 el Mirai Euskotren ha acabado imponiéndose por 75-65 en el polideportivo Josean Gasca.