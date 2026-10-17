Inversus Gernika vuelve a la senda de la victoria; Mirai Euskotren y Kutxabank Araski caen derrotados

Después de perder los dos últimos encuentros, Inversus Gernika ha vuelto a la senda de la victoria este sábado en la cuarta jornada de la Liga Femenina Endesa, mientras Mirai Euskotren y Kutxabank Araski han sufrido sendas derrotas.

Los tres equipos vascos han disputado como locales sus respectivos partidos, pero solo el Inversus Gernika ha logrado el objetivo de llevarse la victoria. El conjunto vizcaíno ha vencido por 83-79 al Leganés en Maloste tras sumar dos partidos consecutivos sin ganar y, por lo tanto, ha puesto fin así a su mala racha.

Todo lo contrario ha ocurrido con Mirai Euskotren, que ha visto como el Mallorca terminaba con su gran inicio de temporada donde solo conocía la victoria al caer por 59-71 en Ibaeta. Además, con este resultado, el equipo balear ha superado en la tabla a las de Azu Muguruza.

Por su parte, Kutxabank Araski sigue sin levantar cabeza y esta tarde ha sufrido su cuarta derrota consecutiva al caer ante el Girona (57-67), por lo que sigue sin saber lo que es ganar esta temporada y continúa en zona de descenso en la clasificación de la Liga Femenina Endesa.