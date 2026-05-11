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Las mejores jugadas de la 30ª jornada de la Liga Endesa

Omari Moore Kosner Baskoniaren aurka
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 30. jardunaldiko jokaldirik onenak
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Ya se ha disputado la trigésima jornada de la Liga Endesa, y aquí hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma. Una de las jugadas es de Trent Forrest, jugador del Kosner Baskonia.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa Paolo Galbiati

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