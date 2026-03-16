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Las 10 mejores jugadas de la 22ª jornada de la Liga Endesa

Gustav Knudsen eta Jassel Perez, Endesa Ligako partida batean
18:00 - 20:00
Gustav Knudsen (Baxi Manresa) y Jassel Pérez (Covirán Granada); Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 22. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
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EITB

Última actualización

Ya se ha disputado la 22ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma. Una de ellas es del Surne Bilbao.

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