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Las 10 mejores jugadas de la 23ª jornada de la Liga Endesa

Endesa Ligaren 23. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
18:00 - 20:00
La mejor jugada ha sido del Baxi Manresa
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 23. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
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EITB

Última actualización

Ya se ha disputado la 23ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las 10 mejores jugadas de esta. Una de las jugadas es del Kosner Baskonia

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