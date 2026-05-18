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Las 10 mejores jugadas de la 32ª jornada de la Liga Endesa

Gabriele Porcida Europa Press
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ya se ha disputado la 32ª jornada de la Liga Endesa, aquí hemos recopilado las diez mejores jugadas de esta. Una de las jugadas es de Trent Forrest, jugador de Kosner Baskonia.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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