Marcelinho Huertas ficha por el Dubai

Marcelinho Huertas ha fichado por Dubai, equipo de Euroliga, a sus 43 años, tras llegar a un acuerdo con La Laguna Tenerife para la desvinculación de su contrato. Con ocho temporadas en el club tinerfeño disputará su último encuentro este sábado.

“Cierro una etapa que ha sido de las más bonitas y más importantes de mi vida tanto en lo personal como en lo profesional. No ha sido una decisión fácil, ha sido una de las más difíciles de mi carrera y de mi vida”, ha confesado el base brasileño.

Desde que llegó a La Laguna Tenerife en 2019, Huertas ha disputado 384 partidos oficiales repartidos en 252 encuentros de Liga Endesa, doce de Copa del Rey, tres de Supercopa Endesa, 107 en la Liga de Campeones (BCL), seis de Eurocup y cuatro de la Copa Intercontinental.

Antes de su paso por la isla, el brasileño jugó en el Iurbentia Bilbao Basket en la temporada 2007-2008. También pasó por el Baskonia durante las temporadas 2009-10 y 2010-11. En el 2015, dio el paso a la NBA, donde fue parte de la plantilla de Los Ángeles Lakers para dos temporadas. Después, regresó al club vitoriano para otras dos (2017-2019).

Tras 19 años en la competición española, Marcelinho Huertas ha dedicado unas palabras al club: "Tenerife ha sido nuestro hogar y una parte de mí se queda aquí para siempre. No quiero decir adiós, prefiero hasta luego".