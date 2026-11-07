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El Mirai Euskotren y el Inversus Gernika suman nuevas victorias; el Kutxabank Araski sigue sin ganar

El conjunto donostiarra se ha impuesto al Perfumerías Avenida en Salamanca (70-74), mientras que las vizcaínas han vencido al Durán Maquinaria Ensino en la prórroga (66-72). El Araski ha caído ante el Celta Femxa Zorka (75-56).
MEINS AVENIDA VS MIRAI EUSKOTREN (J7 - LF ENDESA 26/27)
Mirai Euskotren consigue una nueva victoria. Foto: Federación Española de Baloncesto.
Euskaraz irakurri: Mirai Euskotrenek eta Inversus Gernikak irabazi egin dute; Kutxabank Araskik garaipenik gabe jarraitzen du
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A. R. U. | KIROLAK EITB

Última actualización

La séptima jornada de la Liga Femenina Endesa ha dejado un balance de dos victorias y una derrota para los equipos vascos. El Mirai Euskotren y el Inversus Gernika Bizkaia han conseguido sendos triunfos a domicilio, mientras que el Kutxabank Araski continúa sin conocer la victoria esta temporada.

El Mirai Euskotren ha logrado una importante victoria en Salamanca ante el Perfumerías Avenida (70-74). Las de Azu Muguruza han firmado una gran segunda mitad para llevarse el triunfo, con Faye como una de las protagonistas del conjunto donostiarra. Con esta victoria, el equipo se sitúa en la quinta posición de la clasificación.

También ha ganado el Inversus Gernika Bizkaia, que se ha impuesto al Durán Maquinaria Ensino en Lugo (66-72). El encuentro ha necesitado una prórroga para decidirse, pero finalmente, las vizcaínas han resuelto el partido en el tiempo extra y suman su cuarta victoria liguera. Con siete jornadas disputadas, ocupan la novena posición.

Por su parte, el Kutxabank Araski ha caído ante el Celta Femxa Zorka en Vigo (75-56). El conjunto gallego ha sido superior durante el encuentro y ha conseguido su primera victoria de la temporada ante las gasteiztarras, que siguen sin estrenar su casillero de triunfos. Con siete derrotas en siete jornadas, el Araski ocupa la última posición de la clasificación.

Araski AES Baloncesto Ibaeta Basket Gernika Saski Liga Femenina Endesa

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