La bilbaína Gracia Alonso de Armiño, subcampeona de Europa de baloncesto 3x3
La selección española femenina de baloncesto 3x3, formada por la vizcaína Gracia Alonso de Armiño, las catalanas Txell Alarcón y Helena Oma, y la gallega Marta Canella, ha acabado segunda en la Copa de Europa disputada en Amberes (Bélgica) al perder en la final ante la de Países Bajos por 16-13.
El combinado español dominó el Grupo B con victorias ante Eslovenia (21-9) y Hungría (19-14), lo que abrió las puertas de los cuartos de final. Ya en las eliminatorias, ganaron a las anfitrionas, las belgas, por un rotundo 20-9, y en las semifinales se deshicieron de Azerbaiyán por 20-16.
En la final, el equipo español ya no pudo con Países Bajos, que se impuso por 16-13. Se trata de la séptima medalla para el equipo español femenino en el torneo continental, en el que atesora dos oros (2021 y 2024), cuatro platas (2017, 2019, 2023 y 2026) y un bronce (2025).
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