BBK Bidaideak cierra la temporada coronándose campeón de España de BSR 3x3

El BBK Bidaideak BSR ha puesto el broche de oro a la temporada 2025-26 al proclamarse campeón de España de baloncesto en silla de ruedas 3x3 tras imponerse por 13-10 al Amiab Albacete en la final disputada este fin de semana en el Parque Etxebarria de Bilbao. El conjunto bilbaíno ha llevado la iniciativa desde el inicio y ha marcado el ritmo del encuentro ante un rival que se ha mantenido en la pelea hasta los últimos minutos.

El equipo integrado por Asier García, Manu Lorenzo, Adrián García Ingelmo y Pablo Poyato han sido los artífices de este éxito en el Campeonato de España organizado por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDDF), celebrado dentro del evento Bilbao Jokoan.

Este nuevo éxito completa una destacada campaña para el club vizcaíno, que también alcanzó la Final Four de la Liga y logró la medalla de bronce en la EuroCup 1.