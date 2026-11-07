BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
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Raúl Celada y Katherine Tisilema, favoritos para revalidar el triunfo en la Behobia-San Sebastián

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raul celeda eta katherine tiselema
18:00 - 20:00
Raúl Celada y Katherine Tisalema gandores de la Behobia-San Sebastián de 2025
Euskaraz irakurri: Raul Celada eta Katherine Tisilema, faboritoak Behobia-Donostia lasterketa irabazteko
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Última actualización

El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Katherine Tisilema, vencedores de la pasada edición, parten entre los principales favoritos para hacerse de nuevo con la victoria en la Behobia-San Sebastián. Ambos estarán en la línea de salida de esta edición. 

En categoría masculina, Celada tendrá una dura competencia. Entre sus principales rivales estarán el errenteriarra Chakib Lachgar, Iraitz Arrospide y el veterano Javi Guerra, entre otros corredores destacados.

En categoría femenina, una docena de atletas aspiran a discutirle el triunfo a Tisilema. Entre ellas figuran Maitane Gilerо, Elena Silvestre o Maite Arraiza. Entre las principales aspirantes también figura la alavesa Elena Loyo, la ganadora de 2024. 

Behobia-San Sebastián Atletismo

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