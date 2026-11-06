Riesgo de golpes de calor

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Los organizadores de la Behobia-San Sebastián alertan del riesgo de golpes de calor

El viento sur aumentará las temperaturas a 20 grados o más el domingo y, por lo tanto, el riesgo de mareos y golpes de calor es alto.
Behobia, bero kolpea
Aviso de golpe de calor. Foto: Behobia-San Sebastián
Euskaraz irakurri: Behobia-Donostia lasterketako antolatzaileek bero kolpe arriskuaz ohartarazi dute
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Última actualización

Los organizadores de la Behobia-San Sebastián han avisado de que, según la previsión meteorológica, el viento sur aumentará el domingo las temperaturas hasta los 20 grados o más, con el consiguiente riesgo de mareos y golpes de calor.

La organización, siguiendo los consejos de los expertos sanitarios, recomienda a los corredores ralentizar el ritmo desde el inicio de la carrera y ajustarlo a través del pulsómetro, especialmente a los que participan por primera vez y a los que tengan pensado hacer marca.

Por su parte, se han comprometido a instalar duchas en todos los puntos de avituallamiento y a reforzar el dispositivo médico para hacer frente a los golpes de calor y al aumento del número de asistencias.

Asimismo, la organización anima a los participantes a disfrutar del ambiente y a "olvidarse del reloj". 

Behobia-San Sebastián Atletismo

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