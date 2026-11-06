Los organizadores de la Behobia-San Sebastián alertan del riesgo de golpes de calor

Los organizadores de la Behobia-San Sebastián han avisado de que, según la previsión meteorológica, el viento sur aumentará el domingo las temperaturas hasta los 20 grados o más, con el consiguiente riesgo de mareos y golpes de calor.

La organización, siguiendo los consejos de los expertos sanitarios, recomienda a los corredores ralentizar el ritmo desde el inicio de la carrera y ajustarlo a través del pulsómetro, especialmente a los que participan por primera vez y a los que tengan pensado hacer marca.

Por su parte, se han comprometido a instalar duchas en todos los puntos de avituallamiento y a reforzar el dispositivo médico para hacer frente a los golpes de calor y al aumento del número de asistencias.

Asimismo, la organización anima a los participantes a disfrutar del ambiente y a "olvidarse del reloj".