El vallista vasco John Cabang Tolentino conquistó ayer, domingo, la medalla de bronce en los 110 metros vallas de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, con un tiempo de 13,48 segundos, sumando un nuevo éxito internacional a su trayectoria, ha informado Basque Team en una nota.

La carrera tuvo un vencedor claro en el chino Chen Yuanjiang, que se hizo con el oro con 13,15 segundos. La plata fue para el japonés Rachid Muratake, que compitió ante su público y cruzó la meta en 13,29.

Cabang, por su parte, protagonizó una sólida carrera para hacerse con el bronce, aventajando en siete centésimas al cuarto clasificado, el taiwanés Yuan-kai Hsieh. Su 13,48 de Nagoya es, además, especialmente significativo porque supone su mejor registro de la temporada 2026, mejorando los 13,63 segundos que había establecido en junio en el Campeonato de España de Clubes.

El metal tiene además un significado especial para el vallista vasco. En los anteriores Juegos Asiáticos, celebrados en Hangzhou, Cabang se quedó a las puertas del podio al terminar cuarto, por lo que el bronce de Nagoya supone un paso adelante en su trayectoria continental.

Nacido en Madrid el 27 de agosto de 2001, llegó a Gipuzkoa cuando apenas tenía tres años y creció en Irura. En 2021 empezó a destacar en categoría sub-23 y a competir con la Real Sociedad como club. Cabang decidió representar a Filipinas, país con el que mantiene sus raíces familiares.