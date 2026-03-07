BILBAO 10K
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Dominik Lobalu y Asayech Ayichew se imponen en el 10K de Bilbao

bilbo 10k
18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Dominik Lobalu eta Asayech Ayichew nagusitu dira Bilboko 10K lasterketan
author image

EITB

Última actualización

En la 10 km de Bilbao disputada esta tarde, Dominic Lobalu, Abderrahmane Aferdi y Ayana Geneti se han impuesto en la categoría masculina, mientras que en la femenina las vencedoras han sido Asayech Ayichew, Nigsti Molla y Francine Niyomukunzi.

Atletismo

Te puede interesar

Mendia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ibai Larrea y Oihana Zubillaga se imponen en la carrera de montaña Arrasate Udalatx

Esta mañana se ha disputado en Arrasate-Udalatx la décima edición, en la que el antzuolarra Ibai Larrea se ha impuesto, por tercer año consecutivo, con el catalán Luis Puigvert segundo y el amezketarra Oier Zubeldia tercero, mientras que en categoría femenina la más rápida ha sido la anoetarra Oihana Zubillaga, tras la que se han clasificado Carrodilla Cabestre y Ainhoa Sanz.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X