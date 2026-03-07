Dominik Lobalu y Asayech Ayichew se imponen en el 10K de Bilbao
En la 10 km de Bilbao disputada esta tarde, Dominic Lobalu, Abderrahmane Aferdi y Ayana Geneti se han impuesto en la categoría masculina, mientras que en la femenina las vencedoras han sido Asayech Ayichew, Nigsti Molla y Francine Niyomukunzi.
