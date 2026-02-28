Ibai Larrea y Oihana Zubillaga se imponen en la carrera de montaña Arrasate Udalatx

Esta mañana se ha disputado en Arrasate-Udalatx la décima edición, en la que el antzuolarra Ibai Larrea se ha impuesto, por tercer año consecutivo, con el catalán Luis Puigvert segundo y el amezketarra Oier Zubeldia tercero, mientras que en categoría femenina la más rápida ha sido la anoetarra Oihana Zubillaga, tras la que se han clasificado Carrodilla Cabestre y Ainhoa Sanz.