CARRERAS DE MONTAÑA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Ibai Larrea y Oihana Zubillaga se imponen en la carrera de montaña Arrasate Udalatx

Mendia
18:00 - 20:00
Sanz, Zubillaga y Cabestre. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ibai Larrea eta Oihana Zubillaga nagusitu dira Arrasate Udalatx mendi lasterketan
author image

EITB

Última actualización

Esta mañana se ha disputado en Arrasate-Udalatx la décima edición, en la que el antzuolarra Ibai Larrea se ha impuesto, por tercer año consecutivo, con el catalán Luis Puigvert segundo y el amezketarra Oier Zubeldia tercero, mientras que en categoría femenina la más rápida ha sido la anoetarra Oihana Zubillaga, tras la que se han clasificado Carrodilla Cabestre y Ainhoa Sanz.

Carreras de montaña Atletismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X