Cuatro traineras vascas participarán en los Campeonatos de España en Moaña

Cuatro embarcaciones vascas -una femenina y tres masculinas- van a tomar parte en los LXXIX Campeonatos de España de traineras que van a disputar el fin de semana en la localidad gallega de Moaña.

Donostia Arraun Lagunak, campeón del Euskadi, será el representante vasco en la prueba femenina, en la que remarán además cinco botes gallegos (Perillo, Tirán, Chapela, Amegrove y Cabo) y uno cántabro, Astillero.

Para la regata masculina se han inscrito Orio y Kaiarriba Donostiarra, campeón y subcampeón de Euskadi, y Zierbena, cuarto en el autonómico del pasado domingo en Getaria. Completan la competición las tripulaciones gallegas de Chapela, Cabo, Ares, Samertolameu y Mecos.