CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAINERAS
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Cuatro traineras vascas participarán en los Campeonatos de España en Moaña

Donostia Arraun Lagunak lo hará en la modalidad femenina, mientras que Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena estarán en la masculina

Campeonato de España de Traineras
Foto: Federación Española de Remo.
Euskaraz irakurri: Lau euskal traineru arituko dira Espainiako Txapelketan Moañan
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Cuatro embarcaciones vascas -una femenina y tres masculinas- van a tomar parte en los LXXIX Campeonatos de España de traineras que van a disputar el fin de semana en la localidad gallega de Moaña.

Donostia Arraun Lagunak, campeón del Euskadi, será el representante vasco en la prueba femenina, en la que remarán además cinco botes gallegos (Perillo, Tirán, Chapela, Amegrove y Cabo) y uno cántabro, Astillero.

Para la regata masculina se han inscrito Orio y Kaiarriba Donostiarra, campeón y subcampeón de Euskadi, y Zierbena, cuarto en el autonómico del pasado domingo en Getaria. Completan la competición las tripulaciones gallegas de Chapela, Cabo, Ares, Samertolameu y Mecos.

Arraun Lagunak Otras competiciones de remo Zierbena Orio Remo Donostiarra Kaiarriba

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